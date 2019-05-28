يزيد الراجحي: تصدرنا رالي كازاخستان منذ اليوم الأول

المواطن - محمد سمعه

أكد بطل الراليات يزيد الراجحي أنه نجح منذ اليوم الأول في تصدر رالي كازاخستان وذلك في الجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات الصحراوية.

وتحدث يزيد الراجحي قائلًا: الحمد لله، نجحنا في اليوم الأول في تصدر رالي كازاخستان ومع تبقي خمسة أيام على نهاية الرالي بالطبع نسعى للبقاء في المركز الأول ونسأل الله التوفيق.

ويسعى الراجحي لمُواصلة نتائجه القوية لهذا الموسم، وذلك من خلال المُنافسة على المراكز الأولى في سيارة تويوتا هايلوكس مع فريق “أوفردرايف للسباقات” البلجيكي، وبرفقة الملّاح الألماني ديرك فون تسيفيتس، واضعًا نصب عينيه الحفاظ على لقب الرالي للعام الثاني على التوالي، بعد إحرازه لقب نُسخة 2018، في سيارة ميني “جون كووبر ووركس” رُباعية الدفع، من تحضير فريق “أكس – رايد” الألماني، وفرض نفسه كأبرز المُرشحين للفوز مُنذ المرحلة الأولى.

ويتطلع الراجحي لدمج خبرته المُتخصصة في الراليات الصحراوية مع خبرة فون تسيفيتس الكببيرة في هذه الراليات، وزيادة التواصل بينهما، إذ ستكون هذه ثالث مُشاركة للثُنائي هذا الموسم.