يوفنتوس يسقط بثنائية ضد سامبدوريا

المواطن - مروة نبيل

فشل اليوفي في حسم مباراة سامبدوريا ضد يوفنتوس لصالحه، ليُنهي منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بالخسارة بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة سامبدوريا ضد يوفنتوس بشكل سريع، وانحسر اللعب في وسط الملعب خلال أول 10 دقائق، وحاول كل فريق الوصول إلى مرمى الآخر دون خطورة.

وسدد مويس كين كرة أرضية في الدقيقة 11، تصدى لها حارس المرمى، قبل أن يعلن حكم مباراة سامبدوريا ضد يوفنتوس عن وجود تسلل، وأهدر بنتانكور فرصة ثمنية لليوفي في الدقيقة 15، لتخرج إلى ركلة ركنية.

وتألق الحارس رافاييل كابرال، وتصدى بشكل رائع لتصويبة بنتانكور في الدقيقة 29، قبل أن يحتسب الحكم اللعبة تسللًا، قبل أن يُسدد اللاعب ذاته كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكنها مرت فوق العارضة.

وسدد كوالياريلا كرة مقصية في الدقيقة 34، ولكنها مرت بجوار مرمى اليوفي، وارتكب سالا خطأ لتصل الكرة إلى باولو ديبالا في الدقيقة 38، إلا أنه سددها بعيدًا، لينتهي الشوط الأول من مباراة سامبدوريا ضد يوفنتوس بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط اليوفي بحثًا عن هز الشباك، وكاد مويس كين أن يفض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 48، ولكنها مرت بجوار القائم، وحاول كوالياريلا تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 76، بعد تلقيه تمريرة مميزة من كارول لينيتي، ولكنها وصلت سهلة إلى الحارس.

وسجل مويس كين الهدف الأول في الدقيقة 80، ولكن حكم مباراة سامبدوريا ضد يوفنتوس ألغاه بداعي التسلل، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وسجل أصحاب الأرض الهدف الأول في الدقيقة 84 عن طريق جريجوري ديفريل.

وعزّز كابراري تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 91 عن طريق ركلة حرة ثابتة، لتنتهي مباراة سامبدوريا ضد يوفنتوس بهزيمة اليوفي في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعد مباراة سامبدوريا ضد يوفنتوس اليوم، استمر اليوفي في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 90 نقطة، فيما رفع سامبدوريا رصيده إلى 53 نقطة في المركز التاسع.