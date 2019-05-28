يونيون برلين يتأهل إلى البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه

المواطن - مروة نبيل

أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يونيون برلين عقد المتأهلين إلى منافسات الدوري الألماني الأول، ليصعد إلى البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه.

ولعب يونيون برلين ملحق الهبوط والصعود ضد شتوتجارت، وانتهت مباراة الذهاب على ملعب الأخير بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن يتعادلا سلبيًّا في لقاء الإياب، ليخطف يونيون برلين بطاقة التأهل إلى البوندسليجا رسميًّا.

وتنص اللوائح على لعب صاحب المركز الثالث في بطولة دوري الدرجة الثانية، ملحق فاصل مع الفريق صاحب المركز الـ16 في الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان شتوتجارت قد احتل المركز الـ16 في البوندسليجا هذا الموسم برصيد 28 نقطة، ليواجه يونيون برلين صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 57 نقطة.

يُذكر أن فريقي كولن وبادربورن تأهلا مباشرة إلى منافسات البوندسليجا الموسم المقبل، بعدما احتلا صدارة ووصافة دوري الدرجة الثانية، ليلحق بهم فريق يونيون برلين.