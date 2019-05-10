10 وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. طبيب مقيم (عدد وظيفتين).

. ممرض أول.

. كاتب.

. مجهز أطعمة باردة.

. استشاري قلب.

. استشاري عناية مركزة.

. استشاري أشعة أعصاب.

. مدير قسم مركز الاتصال.

. مساعد رئيس تمريض.

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)