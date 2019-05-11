11 وظيفة شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري جراحة قلب.

. استشاري مساعد- أمراض الدم/ الأورام.

. مجهز أطعمة باردة.

. نائب المدير التنفيذي للشؤون الطبية والسريرية.

. مدير الإدارة الهندسية والصيانة والسلامة.

. مدير الإدارة العامة للخدمات المساندة.

. مدير خدمات التوظيف.

. فني تصنيع.

. طبيب زميل.

. طبيب زائر.

. كبير أخصائيين- أبحاث التمريض.

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)