12 وظيفة شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، وحائل، والجبيل”.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس صيانة (جدة).

. مهندس- الاستدامة (الجبيل).

. مدير- تطوير الحلول (الرياض).

. مدير- عمليات حلول الأنابيب (حائل).

. مستشار أول- الأداء (الرياض).

. مشرف- عمليات التميز (حائل).

. أخصائي ثاني- مراكز البيانات (الجبيل).

. مستشار أول- المكافآت والسياسات (الرياض).

. منسق ثاني- المستودع (حائل).

. مستشار- التعلم والتطوير (الرياض).

. ممثل- المبيعات (حائل).

. مشرف- الجودة (حائل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)