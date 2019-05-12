12 وظيفة شاغرة لدى فنادق هيلتون في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير أول المبيعات (الرياض).

. مدير المبيعات (الرياض).

. موظف خدمة الضيوف (الرياض).

. مساعد مدير المبيعات (الرياض).

. فني تكييف (مكة المكرمة).

. فني غرفة تحكم (مكة المكرمة).

. مدير عام- الفندق (مكة المكرمة).

. فني صيانة (مكة المكرمة).

. شيف/ طاهي أطباق (جدة).

. حارس أمن (جدة).

. شيف/ طاهي حفلات (جدة).

. مدير العلاقات العامة (الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)