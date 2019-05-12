12 وظيفة فنية وإدارية وهندسية شاغرة لدى فنادق هيلتون

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في المدن التالية: “مكة المكرمة، وجدة، والخبر”.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. رسام- أعمال الطلاء (مكة المكرمة).

. صاقل/ دهان- رش الطلاء (مكة المكرمة).

. فني سباكة- الصيانة (مكة المكرمة).

. فني تكييف (مكة المكرمة).

. فني كهرباء (مكة المكرمة).

. مساعد مدير مطعم (جدة).

. مدير عمليات الأغذية والمشروبات (مكة المكرمة).

. منسق التدريب (مكة المكرمة).

. مساعد الإداري- مكتب المدير العام (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة).

. كبير المهندسين (مكة المكرمة).

. محاسب حسابات القبض (الخبر)

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)