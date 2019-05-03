3 أندية سعودية تتنافس على ضم الجزائري زغبة

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن انتقال حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة إلى منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بات قريبًا للغاية، حيث ترغب 3 أندية في ضمه خلال الموسم الرياضي الجديد.

وأكدت تقارير صحافية أن الهلال والوحدة، بالإضافة إلى ضمك الصاعد حديثًا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، يسعون لضم مصطفى زغبة حارس مرمى فريق وفاق سطيف خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير إلى أن نادي ضمك يُفاضل بين مصطفى زغبة وشمس الدين رحماني حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب قسنطينة الجزائري؛ لحراسة عرينه في الموسم المقبل.

ويُعد مصطفى زغبة من أفضل حراس المرمى الجزائريين في الوقت الحالي، وكان هدفًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويستعد مصطفى زغبة صاحب الـ29 عامًا، للمشاركة مع المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تحتضنها مصر الشهر المقبل.