3 قتلى بحرائق متفرقة وتعليق الاختبارات في مصر بسبب موجة الحر

المواطن - متابعة

شهدت عدة مدن في مصر اليوم اشتعال حرائق أدت إلى سقوط قتلى ومصابين بسبب موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها مصر هذه الأيام .

أعلنت وزارة التعليم المصرية، تأجيل اختبارات طلابية، كانت مقررة اليوم الخميس، بسبب موجة الحر.

وقد لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر نشوب الحريق الهائل داخل مصنع لإنتاج للمواد البلاستيكية في محافظة المنوفية – شمال البلاد – بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مجددا، فيما اندلع حريق كبير في أحد المراكز التجارية في شرم الشيخ بسبب ارتفاع شديد في درجات الحرارة، دون وقوع إصابات بشرية.

وانفجر خزان الوقود بحافلة نقل ثقيل بمحافظة الشرقية – دلتا النيل – كما نشب حريق آخر بحافلة نقل جماعي أثناء سيرها في حي شرقي القاهرة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

من جهة أخرى تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق نشب داخل عقار سكني، جنوبي القاهرة، وتبين من المعاينة الأولية أن ارتفاع درجات الحرارة أدى لاندلاع الحريق.

كما اشتعلت النيران، داخل أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، أثناء سيره بمنطقة محور المشير، في اتجاه التجمع الخامس، بسبب ارتفاع حرارة الجو.

وتشهد مصر موجة حارة استثنائية بدأت الأربعاء، وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية في مصر إلى استمرارها حتى الجمعة، بدرجات حرارة تجاوزت 45 درجة مئوية.