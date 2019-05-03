3 وظائف إدارية شاغرة في شركة علم بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات المتعاقدة معها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول ضمان الجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الجودة، إدارة المخاطر، نظم المعلومات).

. مسؤول التنمية والتكامل: درجة البكالوريوس في تخضض ذي الصلة.

. مستشار تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو تقنية المعلومات).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)