35 نزيلًا نفسيًّا و 20 أسرة يشاركون في إفطار جماعي لناقهي مجمع الأمل

المواطن - حسن عسيري - الرياض

نظم مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، حفل الإفطار السنوي لناقهي الأمراض النفسية بمركز الإخاء الاجتماعي، بمشاركة أسرهم وحضور المسؤولين بالمجمع، حيث بلغ عدد النزلاء المشاركين في الإفطار 35 نزيلًا، إضافة إلى أسرة 20 نزيلًا منهم.

جاء ذلك بمشاركة المدير التنفيذي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني والمساعد للخدمات المجتمعية والتوعية الدكتور عبشان بن محمد العبشان والمساعد للخدمات الطبية الدكتور حسن بن رافع الشهري رئيس لجنة القبول في المركز وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والعاملين بالمجمع والمركز.

وألقى الدكتور محمد القحطاني كلمة شكر فيها الداعمين لهذا الإفطار، كما قدم شكره وتقديره لجهود القيادات في مركز الإخاء الاجتماعي؛ نظير اهتمامهم وحرصهم على تقديم الرعاية المتميزة لناقهي الأمراض النفسية، وكذلك الإدارات والأقسام بالمجمع التي لا تألو جهدًا في تقديم المساعدة لإنجاح البرامج التي ينفذها المركز، ومنها قسم الخدمة الاجتماعية وإدارة العلاقات والإعلام الصحي.

من جانبه ألقى الدكتور عبشان العبشان كلمة أشار فيها إلى أن المجمع يفخر بكونه المنشأة الصحية الوحيدة التي تضم مركزًا لتقديم الرعاية الممتدة للمرضى النفسيين الناقهين وتقديم التأهيل لهم ممثلًا بمركز الإخاء الاجتماعي، مبينًا أن المركز نجح في إيجاد علاقات مع العديد من الجهات الداعمة بما يصب في مصلحة النزلاء، ومثنيًا على ما يقدمه الزملاء في المركز من جهود تدعم الاستقرار النفسي للنزلاء.

بعد ذلك تم توزيع الهدايا التذكارية على المرضى وأسرهم، كما قام المدير التنفيذي للمجمع ومساعديه بتكريم الداعمين لحفل الإفطار والإدارات والأقسام وكذلك الأشخاص الذين ساهموا في تنفيذه، حيث قدم درعًا للأستاذ تركي الغويري والأستاذ صالح الراجحي وفندق ميرال كراون وقسم الخدمة الاجتماعية بالمجمع وإدارة العلاقات والإعلام الصحي، وللأخصائيات الاجتماعيات أمل الحواري وخلود اليوسف وامتثال الحربي وعبير القاصر وتهاني الهميلي، إضافة إلى أقسام التمريض والخدمة الاجتماعية والنفسية والأنشطة والتأهيل بمركز الإخاء الاجتماعي.

وفي نهاية الحفل قدم أسر النزلاء شكرهم لإدارة المجمع على ما يولونه من رعاية واهتمام ومتابعة لصحة واستقرار حالة نزلاء مركز الإخاء الاجتماعي، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.