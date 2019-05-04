4 رمضان موعد إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن

المواطن - الرياض

يترقب مستفيدو برنامج حساب المواطن إيداع الدفعة الجديدة من الدعم يوم الخميس المقبل 9 مايو الموافق 4 رمضان، وذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا أن غدًا الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، بعد ثبوت رؤية الهلال بواسطة لجان الترائي.

وبحسب الآلية المتبعة فإن إيداع دعم حساب المواطن يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه ليوم إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة، كما يتم تأخير موعد إيداع دعم حساب المواطن ليوم واحد فقط إذا صادف يوم السبت، حيث من المقرر أن يتم صرف الدعم يوم الخميس الموافق 10 مايو.

وأعلن حساب المواطن في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة (شهر مايو 2019).

يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي حذّرت في وقت سابق البنوك من استقطاع أي مبالغ من دعم حساب المواطن داعيًا مَن لديه مشكلة إلى التواصل معها بعد تقديم شكوى بهذا الخصوص إلى البنك المعني ثم الانتظار 72 ساعة لحين ردّ البنك، وفي حالة عدم الرد أو عدم حل المشكلة يتوجه المتضرر إلى مؤسسة النقد.