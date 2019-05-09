9 وظائف شاغرة للجنسين في هيئة المحاسبين القانونيين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض، وبفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في مدينة الدمام.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي خدمات عملاء (عدد 4 وظائف للجنسين/ الرياض).

. مدير مراجعة (للرجال/ الدمام).

. مساعد مراجع (عدد وظيفتين للنساء/ الدمام).

. فاحص (عدد وظيفتين للجنسين/ الرياض).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مايو 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)