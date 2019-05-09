9 وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. ممرض أول- العناية المركزة (الظهران).

. منسق مشروع- مدير الخدمة السريرية (الأحساء).

. ممرض مناوب (الأحساء).

. طبيب أسنان عام (الأحساء).

. أخصائي علاج الأسنان (الأحساء).

. طبيب أسنان أطفال (الأحساء).

. أخصائي توسيع الأسنان (الأحساء).

. أخصائي تقويم الأسنان (الأحساء).

. مدقق حسابات أول (الظهران).

وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)