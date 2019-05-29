Arsenal يحلم بتكرار إنجاز جديد بعد مرور 25 عامًا

المواطن - محمد سمعه

يخوض نادي Arsenal الإنجليزي مباراة قوية، اليوم، ضد مواطنه تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2018- 2019.

ويذكر أن مباراة Arsenal وتشيلسي ستُقام على ملعب باكو الأولمبي في مدينة باكو الأذربيجانية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ويريد نادي Arsenal التتويج ببطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، بعد التتويج بها للمرة الأولى في عام 1994 وكانت وقتها تحمل اسم بطولة كأس الاتحاد الأوروبي.

ويملك مدرب نادي Arsenal، الإسباني أوناي إيمري خبرة كبيرة في التتويج ببطولة الدوري الأوروبي، حيث سبق له الفوز بها في ثلاث مناسبات مع نادي إشبيلية الإسباني.

وكان نادي Arsenal وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد تخطي عقبة نادي فالنسيا الإسباني في دور الأربعة، بينما وصل نادي تشيلسي إلى المباراة النهائية بعد تخطي عقبة نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني.

الفوز باللقب يؤهل للعب في دوري الأبطال:

وفي حال تمكن نادي Arsenal من الفوز ببطولة الدوري الأوروبي اليوم، فسيتمكن مباشرة من اللعب في دوري أبطال أوروبا في موسم 2019- 2020.

ويطمح Arsenal في الفوز بالدوري الأوروبي للتأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي موسم 2018- 2019.

وكان Arsenal تقابل مع نادي تشيلسي في الدور الأول من الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وخسر من البلوز بثلاثية مقابل هدفين في ملعب ستامفورد بريدج.

وفي مباراة العودة بين Arsenal وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، انتهى اللقاء بفوز آرسنال بثنائية دون رد في مباراة كانت انطلقت على ملعب الإمارات في لندن.

ويذكر أن الحارس التشيكي بيتر تشيك حارس مرمى نادي Arsenal أعلن أنه سيعتزل كرة القدم بعد نهاية مشوار الجانرز في بطولة الدوري الأوروبي.

وتُعد مباراة تشيلسي هي آخر مباراة لـ فريق Arsenal في موسم 2018- 2019.