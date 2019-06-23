آخر ترتيبات زفاف هنا الزاهد على أحمد فهمي

المواطن - متابعة

كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن آخر ترتيبات حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، والذي تقرّر أن يتمّ إقامته نهاية هذا الصيف حيث يجرى الاستقرار على المكان والزمان الذي سيقام فيه الحفل.

وكانت خطوبة هنا الزاهد على أحمد فهمي قد أثارت ضجة في الوسط الفني حيث تمّت بعد أقل من شهر على انفصال أحمد فهمي عن منة ابنة الفنان حسين فهمي.

وكشفت هنا الزاهد أنها ستُقيم حفل زفاف بسيط فهي لا تسعى إلى إقامة حفل خارق كما يؤكد البعض لافتًا إلى أنها بدأت في اختيار التصميم الذي سترتديه في حفل الزفاف.

وقالت هنا الزاهد إن المكان الذي سيُقام فيه حفل الزفاف يجب أن يكون مناسبًا للعائلتين.

وكان أحمد فهمى وهنا الزاهد أعلنا خطبتهما منتصف شهر أغسطس الماضي، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقررًا أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضي أيضًا ولكنهما انشغلا بأعمالهما الفنية الجديدة حيث قدّما سويًا مسلسل الواد سيد الشحات والذي تمّ عرضه في شهر رمضان الماضي.

يُذكر أن هنا الزاهد ممثلة مصرية، من مواليد 5 يناير 1994، ظهرت لأول مرة مع محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس في عام 2009، ولعبت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا. انضمت إلى طاقم عمل مسلسل فرق توقيت بجانب تامر حسني ونيكول سابا في 2014، ثم ظهرت في نفس السنة في فيلم خطة جيمي بالاشتراك مع المطربة ساندي وإسلام جمال.

توالت مشاركتها في العديد من الأعمال حيث لعبت دورًا رئيسيًا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على قناة إم بي سي.

شاركت هنا الزاهد في مسلسل مأمون وشركاه عام 2016 مع عادل إمام حيث حققت شهرة واسعة خلال هذا العمل الفني الذي قدّمها للجمهور بشكل مختلف.

أما أحمد فهمي فهو فنان مصري تخرّج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكوّن في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عُرفت باسم تمر هندي للإنتاج الفني، وقدموا أفلامًا سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان أنجحها فيلم رجال لا تعرف المستحيل.

وكانت انطلاقة أحمد فهمي في عالم السينما من خلال كتابة سيناريو فيلم “كده رضا” للفنان أحمد حلمي، ثم شارك بعدها في كتابة وتمثيل فيلم ورقة شفرة الذي جعل وجهه معروفًا لدى الجماهير.