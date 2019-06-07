آرسنال يُعلن رحيل 7 من نجومه

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي رحيل سبعة من نجومه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة الميرور الإنجليزية أن الآرسنال وافق على رحيل سبعة من لاعبيه منهم 4 لاعبين في الفريق الأول، وهم “الإنجليزي داني ويلبيك، الويلزي أرون رامسي المنضم لصفوف يوفنتوس الإيطالي، السويسري ستيفان ليشتنستاينر، التشيكي بيتر تشيك والذي سيعتزل في صيف العام الجاري”.

وسيرحل عن الآرسنال كذلك كل من ” كوهين برامال، تشارلي جيلمور، جوليو بلجيزويلو”.

وكان نادي آرسنال خسر لقب الدوري الأوروبي أمام جاره نادي تشيلسي يوم 29 مايو الماضي في مباراة أُقيمت في دولة أذربيجان وانتهت بفوز تشيلسي برباعية مقابل هدف.

ولم ينجح آرسنال في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019- 2020، حيث خسر لقب الدوري الأوروبي واحتل أيضًا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي موسم 2018- 2019.

ويذكر أن المدرب الإسباني أوناي إيمري كان تولى تدريب نادي آرسنال في صيف 2018 بعد رحيل المدرب الفرنسي أرسن فينغر.