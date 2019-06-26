آل الشيخ يعلن مشاركة المحرق البحريني في البطولة العربية
خلال منافسات النسخة الجديدة

آل الشيخ يعلن مشاركة المحرق البحريني في البطولة العربية

2019/06/26
الساعة 9:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1735
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أعلن مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ، عن مشاركة المحرق البحريني في النسخة الجديدة من المسابقة.

ونشر آل الشيخ صورًا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد توقيع العقود، وقال: “تم اليوم في المنامة التوقيع مع المحرق البحريني اتفاقية المشاركة في بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال”.

وكان طلال آل الشيخ قد أعلن بالأمس عن توقيع عقود مع أندية العربي والكويت والسالمية من أجل المشاركة في كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

يُذكر أن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق، تركي آل الشيخ، قد قرر إطلاق اسم العاهل المغربي الملك محمد السادس على النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية، على أن تُقام المباراة النهائية 2020 في الرباط.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :