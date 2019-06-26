آل الشيخ يعلن مشاركة المحرق البحريني في البطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

أعلن مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ، عن مشاركة المحرق البحريني في النسخة الجديدة من المسابقة.

ونشر آل الشيخ صورًا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد توقيع العقود، وقال: “تم اليوم في المنامة التوقيع مع المحرق البحريني اتفاقية المشاركة في بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال”.

وكان طلال آل الشيخ قد أعلن بالأمس عن توقيع عقود مع أندية العربي والكويت والسالمية من أجل المشاركة في كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

يُذكر أن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق، تركي آل الشيخ، قد قرر إطلاق اسم العاهل المغربي الملك محمد السادس على النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية، على أن تُقام المباراة النهائية 2020 في الرباط.