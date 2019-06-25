آل الشيخ يعلن مشاركة 3 أندية كويتية في البطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

أعلن مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ، عن مشاركة 3 أندية كويتية في النسخة الجديدة من المسابقة “كأس الملك محمد السادس”.

ونشر طلال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له بصحبة الأمين العام المساعد للاتحاد العربي لكرة القدم، عضو اللجنة المنظمة، مبارك الضفيان، أثناء توجهما إلى الكويت، اليوم الثلاثاء.

وقام مدير البطولة العربية بنشر صور أخرى أثناء توقيع عقود مع أندية العربي والكويت والسالمية من أجل المشاركة في منافسات مسابقة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

وجاء توقيع العقود في مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد الصباح، ونائب الرئيس أحمد العنزي، ورئيس السالمية الشيخ تركي اليوسف، ونائب رئيس العربي أسامة حسين، ونائب جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة، بالإضافة إلى آل الشيخ والضفيان.

وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، قد قرر إطلاق اسم العاهل المغربي الملك محمد السادس على النسخة الجديدة من البطولة العربية، وقرر إقامة المباراة النهائية 2020 في الرباط.