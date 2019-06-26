آل بارود لـ”المواطن” : زيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية توازن العلاقات الاقتصادية غربًا وشرقًا

المواطن - شرف الروقي - الرياض

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور إياس آل بارود أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى لكوريا الجنوبية والتي تعتبر الزيارة الرسمية الأولى لسموه، سيتمّ خلالها توقيع سلسلة من الاتفاقيات والمُذكرات لتعزيز التعاون في العديد من المجالات منها الصناعات العسكرية والطاقة والتكنولوجيا.

وقال أل بارود في تصريحات لـ “المواطن” : إن زيارة ولي العهد تخلق التوازن في العلاقات الاقتصادية بين الغرب والشرق، مبينًا أن المملكة تسعى للاستفادة من كونها مصدرًا موثوقًا لإمداد الطاقة وخاصة أن المملكة هي المصدّر الأول للنفط لكوريا الجنوبية.

الاستثمار الضخم في البنية التحتية

وأضاف أن المملكة الآن وحسب رؤية 2030 تتجه للاستثمار الضخم في البنية التحتية وهذه تُعتبر فرصة عظيمة للمستثمرين الكوريين، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية في المملكة مثالية ومواتية للشركات الكورية، والسعودية هي البوابة المناسبة للشركات الكورية للدخول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بناء الصناعات المحلية

ومن جهة أخرى لفت إلى أهمية الاستفادة من خبرات كوريا الجنوبية في بناء الصناعات المحلية وتطويرها موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار سوف تنظم ورش عمل واجتماعات مع الشركات الكورية بالتزامن مع زيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية من أجل تعزيز الاستثمار في المملكة وعرض فرص الاستثمار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التعدين وقطاع التطوير العقاري وقطاع الصحة وقطاع الطاقة والمياه.

وأشار آل بارود إلى أن زيارة ولي العهد ستزيد من الاستثمارات بين البلدين على كافة الأصعدة وعلى رأسها الصناعات العسكرية، وترسيخ العلاقات بين البلدين وتقويتها وتعزيز العمل المشترك بينهما.