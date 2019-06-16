أبرز تصريحات الأمير محمد بن سلمان عن الرؤية واقتصاد المملكة

المواطن - الرياض

سلط الحساب الرسمي لرؤية المملكة 2030 على “تويتر”، الضوء على أبرز تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال حواره إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، يوم أمس السبت.

وجاءت أبرز تصريحات الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية كما يلي:

– فخور بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير، يجب ألا تشغلنا تحديات اليوم عن العمل بشكل حثيث لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

– أود الإشادة بدور الشباب في الحراك الذي تعيشه المملكة، إنها رؤية شابة، روحها شابة.

– لا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة في كل المجالات مهما كانت الظروف.

تصريحات ولي العهد عن رؤية 2030:

– ما يحدث في المملكة ليس فقط إصلاحات لتحقيق أرقام محددة، إنما هو تغيير شامل لإحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي.

– الرؤية والبرامج المنبثقة منها لابد أن تخضع لتحديث وتعديل وفق الظروف التي تظهر عند التطبيق.

– برامج الرؤية تساهم بشكل فعال في عملية التحول الاقتصادي، نحن الآن ننتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية.

تصريحات ولي العهد ن صندوق الاستثمارات العامة:

– عملنا على إعادة إطلاق صندوق الاستثمارات العامة برؤية ورسالة جديدتين، مستهدفًا تطوير القطاعات الجديدة بالسعودية والاستثمار في شراكات دولية رائدة.

– يعد صندوق الاستثمارات العامة أداة مهمة جدًّا للتنويع الاقتصادي ويستهدف الاستثمار المحلي والدولي.

تصريحات ولي العهد عن برنامج التخصيص:

– هدفنا أن يعزز البرنامج التخصيص دور الحكومة الفاعلة، إضافة إلى تعظيم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحي.

– لدينا الآن مركز عالمي متميز للتخصيص، بُني على أفضل الممارسات مستفيدًا من خبرات أكثر من 20 دولة.