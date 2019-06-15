أبطال الدفاع الجوي .. عيون ساهرة لحماية أمن الوطن

المواطن - الرياض

بعزيمة لا تُقهر وأعين ساهرة على حماية أمن الوطن، يواصل أبطال الدفاع الجوي الليل بالنهار لينعم المواطن والمقيم بالأمن والأمان.

وبعد تصدّي الدفاعات الجوية السعودية بكفاءة واقتدار لمقذوفات الحوثي البائسة بدأت الميليشيا الإرهابية في استخدام الطائرات المُسيّرة بدون طيار علّها تنجح في تحقيق أهدافها، وفي كل مرة تكون خيبة الأمل والصدمة هي ما يلقاه الحوثيون على يد أبطال الدفاع الجوي.

وتعمل وحدات الدفاع الجوي بكفاءة في كل مناطق المملكة وتتصدّى لهجمات الطائرات المُسيّرة وفي أكثر من مناسبة يتمّ عرض أجزاء من الصواريخ والطائرات التي يتم اعتراضها وتدميرها والتي تكشف عن تورط إيران في تزويد الميليشيا الإرهابية بها.

ومن نجران وجازان وأبها وصولًا إلى الرياض مرورًا بمكة والطائف وجدة يقف أبطال الدفاع الجوي متيقظين بعزيمة لا تلين وإرادة واثقة في نصر الله القريب آخذين على عاتقهم الدفاع عن هذا البلد الأمين الذي يضم أطهر بقاع الأرض.

ومن بين بطولات الدفاع الجوي أمس الجمعة اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وشنّ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس عدة ضربات استباقية لأهداف معادية شملت مخازن للأسلحة والصواريخ وتجمعات لخبراء أجانب من منظمات إرهابية.