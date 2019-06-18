أبل تطور تلفازها بميزة استثنائية لمنع الخلافات

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تعكف شركة أبل الأمريكية على وضع مُميزات جديدة في التلفاز الذكي الذي تصنعه في الأسواق العالمية، وذلك عن طريق وضع ميزة “الشاشات المتداخلة”، والتي تسمح للمستخدمين برؤية أكثر من عرض في نفس الوقت.

وحسب ما جاء في موقع “9to5mac” المعني بمتابعة أخبار الشركة الأمريكية العملاقة، فإن أبل منحت التليفزيون الذكي الذي تنتجه بالأسواق ميزة استعراض عدد من النوافذ أثناء تشغيل عرض معين.

وتتيح تلك الميزة مشاهدة العديد من العروض في نفس الوقت، وذلك عبر مجموعة أصغر من النوافذ التي تستطيع تشغيل البرامج أو المباريات أو العروض المختلفة في نفس وقت تشغيل.

وتأتي تلك التطويرات ضمن مجموعة من التعديلات أضافتها الشركة الأمريكية إلى منتجاتها في الآونة الأخيرة، وذلك لزيادة المنافسة بشكل قوي في الأسواق العالمية.