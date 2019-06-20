أبها يتعاقد مع المغربي عبدالعالي المحمدي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أبها اليوم عن تعاقده مع الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في موسم 2019-2020.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي أبها عبر تويتر أن الحارس عبدالعالي المحمدي انضم لصفوف فريق أبها قادمًا من نادي نهضة بركان المغربي.

وأعرب الحارس عبدالعالي المحمدي عن سعادته بالانضمام لفريق أبها في الفترة الحالية.

ويُذكر أن الحارس عبدالعالي المحمدي نجح في تحقيق المركز الثاني في بطولة كأس الكونفيدرالية موسم 2018-2019 مع فريق نهضة بركان المغربي.

وكان نهضة بركان خسر لقب كأس الكونفيدرالية أمام نادي الزمالك المصري بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل بهدف لكل فريق في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

ويُذكر أن أبها صعد لـ الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى في الموسم الماضي.