أبها يضم أسامة عاشور رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي أبها الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن أسامة عاشور لمدة موسم رياضي واحد، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بناد أُحد.

وبدأ أسامة عاشور مشواره في الفئات السنية المختلفة بنادي النصر، وشارك في بعض مباريات الفريق الأول لكرة القدم موسم 2009/ 2010، قبل أن ينضمّ إلى صفوف الفتح وحقق لقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2012/ 2013.

ولعب أسامة عاشور صاحب الـ28 عامًا، مع نادي أُحد خلال الموسمين الماضيين، قبل أن يرحل عن صفوفه بعد هبوطه إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وشارك أسامة عاشور في 11 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، واحتل المركز الأخيرة.