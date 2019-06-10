أبها يُجدد عقد الزيلعي

المواطن - مروة نبيل

جددت إدارة نادي أبها الصاعد حديثًا إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خالد الزيلعي، لمدة موسم رياضي واحد.

وتألق الزيلعي صاحب الـ31 عامًا مع أبها في الموسم الماضي، حيث يُعد من أفضل لاعبي خط الوسط في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ولعب دورًا بارزًا في تأهل الفريق إلى دوري المحترفين.

وشارك خالد الزيلعي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في 34 مباراة بشكل أساسي في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 7 أهداف، وصناعة 15 آخرين.

ومن جانبه، أعرب خالد الزيلعي عن سعادته بالاستمرار في صفوف نادي أبها لمدة موسم رياضي آخر، متمنيًا أن يُقدم كل ما يرضي محبي وعشاق الفريق الأبهاوي.