أبها يُجدد عقد النابت لمدة عام

المواطن - مروة نبيل

جددت إدارة نادي أبها الصاعد حديثًا إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، سميحان النابت، لمدة موسم رياضي واحد.

وتألق النابت صاحب الـ24 عامًا مع أبها في الموسم الماضي، حيث يُعد من أفضل لاعبي خط الوسط في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ولعب دورًا بارزًا في تأهل الفريق إلى دوري المحترفين.

وشارك سميحان النابت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في 33 مباراة بشكل أساسي في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 6 أهداف، وصناعة 3 آخرين.

ومن جانبه، أعرب سميحان النابت عن سعادته بالاستمرار في صفوف نادي أبها لمدة موسم رياضي آخر، متمنيًا أن يُقدم كل ما يرضي محبي وعشاق الفريق الأبهاوي.

وكان مجلس إدارة نادي أبها قد جدد عقد خالد الزيلعي لمدة موسم رياضي واحد، كما تعاقد مع أسامة عاشور لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الجديد.