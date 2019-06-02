أتلتيكو الاستثناء.. البايرن طريق الأندية للتتويج بالشامبيونزليج

المواطن - مروة نبيل

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني بمثابة الفأل الحسن على الأندية للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

وخرج البايرن من الدور ثمن النهائي في الشامبيونزليج هذا الموسم على يد فريق ليفربول الإنجليزي، حيث خسر في ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل سلبيًا في ملعب أنفيلد.

وبعد فوزه على بايرن ميونيخ الألماني، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، قبل أن يفوز على توتنهام في المباراة النهائية بهدفين دون رد، ليتوج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

البايرن طريق التتويج

ارتبط الأبطال الفائزين بلقب دوري أبطال أوروبا وبايرن ميونيخ بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكنت 5 من أصل 6 فرق أقصت العملاق البافاري من التتويج بالشامبيونزليج منذ عام 2014.

وتوج بايرن ميونيخ باللقب الأوروبي في عام 2013، قبل أن يودع البطولة من الأدوار الإقصائية في النسخ التالية، كان 5 مرات منها أمام أندية إسبانية.

وودع البايرن منافسات الشامبيونزليج على يد ريال مدريد الإسباني أعوام 2014، 2017 و2018، ونجح المرينغي في التتويج باللقب، وهُزم أمام برشلونة في نصف نهائي عام 2015، ليخطف البارشا البطولة على حساب يوفنتوس.

وانضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي هذا العام إلى قائمة الفرق التي حصدت اللقب بعد إقصاء بايرن ميونخ، ليصبح العملاق البافاري فأل حسن على الأندية في دوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو مدريد الاستثناء

ويُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني هو الاستثناء الوحيد، حيث إنه أقصى بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي من الشامبيونزليج عام 2016، ولكنه خسر اللقب.

وفي نهائي إسباني خالص، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد لقب دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد بركلات الترجيح، وذلك وفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”.