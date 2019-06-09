أحلام تفتتح موسم جدة الغنائي.. وهذا ما قالته أثناء قيادتها للسيارة لأول مرة بالمملكة

المواطن - جدة

افتتحت المطربة الإماراتية أحلام، موسم جدة الغنائي، على مسرح الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع أحلام.

وقدمت النجمة الإماراتية خلال الحفل باقة من أفضل أغانيها ومنها: “والله احتاجك أنا، أبغاك حي، مستغرب، رأس قمة، بغيضك”، وغيرها من أغانيها الشهيرة.



وقالت أحلام في فيديو لها في حسابها عبر “إنستغرام”، من داخل السيارة، إنها أصرت على القيادة، في شوارع مدينة جدة، وذلك على هامش حفلها، ضمن احتفالات عيد الفطر، متابعة: “شوفوا الشوارع”.

وقالت إن هذه أول مرة تقود سيارتها في جدة وفي السعودية بصفة عامة، وأبدت إعجابها بالشوارع والنظام أثناء ذهابها إلى مسرح الحفل.

من جهته، قال عبد الله مخارش، المشرف على الفعاليات الفنية في هيئة الثقافة السعودية: “غايتنا إرضاء الجمهور السعودي المتذوق للفن، وأحلام قامة فنية لها جمهورها”.

وأضاف: “اختيار أحلام جاء بناءً على طلب الجماهير في جدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي”

يُذكر أن هذا الحفل هو الثالث لأحلام بالسعودية بعد إحيائها حفلين للعائلات في الرياض، أقيما يومي 21 و22 مارس الماضي.