أحمد الصائغ: الأهلي لن يُفرط في نجومه

المواطن - محمد سمعه

أوضح أحمد الصائغ، المرشح لرئاسة النادي الأهلي، أن الراقي لن يُفرط في أيٍّ من نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث الصائغ لقناة العربية قائلًا: أثناء تواجدي كرئيس مُكلّف لم يتقدم أي نادٍ بأي عروض وذلك من أجل التعاقد مع دجانيني أو حسين المقهوي أو غيرهم، وسواء كانت الإدارة مُكلّفة أو إدارة دائمة، فالأهلي لن يُفرط في نجومه.

وأضاف الصائغ: ترشحت لرئاسة الأهلي وتقدمت بأوراقي بدعم من الأمير منصور بن مشعل وأسأل الله التوفيق، خاصة أن الحمل ثقيل وبالطبع نهدف إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا في الفترة المقبلة.

وقدم المرشح لرئاسة النادي الأهلي أحمد الصائغ أوراق ترشحه رسميًّا لمنصب رئيس مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، لمدة أربعة أعوام قادمة.

وكانت تقارير صحافية أكدت أن عبدالإله مؤمنة انسحب من السباق الانتخابي على رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، على الرغم من تأكيد بعض المقربين منه عن عزمه الترشح، أمس الثلاثاء.

ويذكر أن نادي النصر كان سبق له الاهتمام بالتعاقد مع حسين المقهوي واللاعب السوري عمر السومة من صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.