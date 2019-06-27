أحمد عسيري يرحل عن الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد عن رحيل اللاعب أحمد عسيري، وذلك بعد توقيع مخالصة مالية معه أمس الخميس.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد أن مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي تقدّم بالشكر للاعب أحمد عسيري على الفترة والتي قضاها في صفوف العميد.

من ناحية أخرى يسعى نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة لحل أزمته مع لاعبه السابق التونسي أحمد العكايشي بعدما تقدّم الأخير بشكوى لعدم الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وكان أحمد العكايشي تقدّم بشكوى لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي الاتحاد بسبب تحويل العميد له من لاعب محترف إلى لاعب استثماري كما أن العكايشي يملك مستحقات مالية عند الاتحاد تصل إلى 8 ملايين ريال.

وربما إذا تجاهل الاتحاد تنفيذ مطلب أحمد العكايشي قد يُحرم الاتحاد من قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية أو يتم خصم ست نقاط من العميد في مشواره ببطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2019-2020.

ويُذكر أن أحمد عسيري لعب مع نادي الاتحاد منذ عام 2011 وفاز مع العميد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في صيف 2018 على حساب نادي الفيصلي.