أحمد فهمي يكشف موعد زفافه على هنا الزاهد ويرد على منتقديه

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كشف الفنان المصري أحمد فهمي عن موعد زفافه على الفنانة هنا الزاهد، موضحًا أنه سيكون أواخر فصل الصيف الجاري.

كما رد أحمد فهمي على الانتقادات التي واجهها مسلسل “الواد سيد الشحات” الذي عرض في شهر رمضان، معتبرًا أن الآراء المعارضة للعمل دون مشاهدته لا تشكل فارقًا في تحديد نجاحه من عدمه.

وتخرج أحمد فهمي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكوّن في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عُرفت باسم تمر هندي للإنتاج الفني، وقدموا أفلامًا سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان أنجحها فيلم رجال لا تعرف المستحيل.

ولفتت الفكرة نظر محمد حفظي الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل أفيش وتشبيه، الذي كان يقدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية، ثم أنتج لهم حفظي بعدها فيلم ورقة شفرة الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى النقد والإيرادات.

وكانت انطلاقة أحمد فهمي في عالم السينما من خلال كتابة سيناريو فيلم “كده رضا” للفنان أحمد حلمي، ثم شارك بعدها في كتابة وتمثيل فيلم ورقة شفرة الذي جعل وجهه معروفًا لدى الجماهير.

وحاز أحمد فهمي على جائزة النقاد لأفضل وجوه جديدة في العام 2008، مناصفة مع زميليه في فيلم ورقة شفرة هشام ماجد وشيكو.

في 15 أغسطس 2018 احتفل أحمد فهمي بخطوبته على الممثلة المصرية هنا الزاهد في حفل عائلي أُقيم بمنزل العروس، واقتصرَ الحفل على أهل العروسين وعددٍ قليل من أصدقائهم.

وجاءَ ارتباط أحمد فهمي بهنا الزاهد، بعد أشهر من انفصاله عن منة حسين فهمي ابنة الفنان حسين فهمي.