أحمد موسى في قائمة نيجيريا النهائية بكأس الأمم

المواطن - مروة نبيل

تواجد نجم نادي النصر أحمد موسى في القائمة النهائية لمنتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، التي تتكون من 23 لاعبًا استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكشف المدير الفني لمنتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، جيرنوت رور، اليوم الأحد، عن القائمة النهائية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وجاء في مقدمتها أحمد موسى ونجم أرسنال الإنجليزي أليكس إيوبي.

واستبعد مدرب منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، نجم الأهلي المصري، جونيور أجايي، ولاعب واتفورد الإنجليزي إيزالك سوكسيس، ونجم رايو فايكانو الإسباني، أوتشي أجبو.

وتضم قائمة منتخب نيجيريا لكرة القدم، في حراسة المرمى؛ فرانسيس أوزوهو، إكيتشوكو إزينوا ودانييل أكبي، وفي الدفاع؛ أولالوا أينا، عبد الله شيهو، تشيدوزي أوازييم، ويليام تروست إكونج، ليون بالوجن، كينيث أوميرو وجاميلو كولينز.

ويتواجد في خط الوسط جون أوبي ميكيل، ويلفريد نديدي، أوجينيكارو إيتيبو وجون أوجو، ويقود هجوم نيجيريا في الأمم الإفريقية 2019، كل من؛ أحمد موسى، فيكتور أوسيمن، موسيس سيمون، أوديون إيجالو، هنري أونيكورو، أليكس إيوبي، صامويل كالو، بول أونواتشو وصامويل تشوكويزي.

ويقع منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تضم غينيا، مدغشقر وبورندي، ويأمل النسور الخضراء التتويج باللقب الرابع في تاريخه.