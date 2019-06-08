أحمد موسى: هذا سبب تطور وقوة الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

قال اللاعب النيجيري أحمد موسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر: إن الدوري السعودي واحد من أقوى الدوريات في المنطقة العربية.

وتحدث أحمد موسى قائلًا: الدوري السعودي واحد من أقوى الدوريات العربية، وفي السعودية ينفقون أموال طائلة لتطوير المسابقة والعمل على زيادة قوتها.

وكان أحمد موسى انضم لصفوف نادي النصر في صيف عام 2018 قادمًا من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

ونجح نادي النصر في التتويج ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018- 2019، وذلك بعد الفوز بالدوري بفارق نقطة وحيدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن سعود آل سويلم سيكون رئيسًا لنادي النصر لمدة 4 سنوات بالتزكية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد النصر خلال شهر أغسطس المقبل لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي في مباراتي دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويشارك حاليًّا كل من “عبدالرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط” نجمي نادي النصر في معسكر المنتخب المغربي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا والتي تنطلق يوم الجمعة 21 يونيو في مصر، وتستمر حتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.