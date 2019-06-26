أحمد موسى يُبدع في مباراة نيجيريا ضد غينيا رغم تفكير النصر

المواطن - محمد سمعه

أبدع اللاعب النيجيري أحمد موسى في مباراة نيجيريا ضد غينيا، والتي أُقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر.

وكانت مباراة نيجيريا ضد غينيا انتهت بفوز المنتخب النيجيري بهدف دون رد، ليضمن منتخب النسور تأهله لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية من حصوله على ست نقاط في أول جولتين في مرحلة دور المجموعات.

وقبل إقامة مباراة نيجيريا ضد غينيا، كانت تقارير صحفية أشارت إلى تفكير نادي النصر في التخلص من أحمد موسى مقابل ضم المهاجم السنغالي مباي دياني لاعب نادي جالطة سراي التركي.

أحمد موسى ينطلق بقوة:

ويبدو أن أحمد موسى لم يرد أن يُقلق نفسه بشأن مستقبله مع النصر، وتألق بصورة مُلفتة للنظر في مباراة نيجيريا ضد غينيا؛ حيث لمس أحمد موسى الكرة في 35 مناسبة خلال مباراة غينيا ومرر الكرة في 24 مناسبة بدقة تمرير وصلت إلى 75.5 %.

وكانت مباراة نيجيريا ضد غينيا أُقيمت عصر اليوم على ملعب الإسكندرية في مدينة الإسكندرية المصرية، حيث انطلقت المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

المنتخب النيجيري يفوز بصعوبة:

وقبل إقامة مباراة نيجيريا ضد غينيا، كان المنتخب النيجيري فاز في الجولة الأولى بصعوبة على منتخب بوروندي بهدف دون رد، بينما تعادل منتخب غينيا مع منتخب مدغشقر بهدفين لكل فريق.

وبعد الفوز في مباراة نيجيريا ضد غينيا، سيواجه المنتخب النيجيري نظيره منتخب مدغشقر يوم الأحد المقبل الموافق الثلاثين من يونيو، بينما يواجه منتخب غينيا نظيره بوروندي على ملعب السلام في القاهرة في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

ويذكر أن المنتخب النيجيري تميز بعدم الاستسلام خلال مباراة نيجيريا ضد غينيا، وظل يُقاتل بقوة؛ وذلك من أجل إحراز هدف الفوز حتى تمكن اللاعب كينيث أوميريو من إحراز الهدف الوحيد لمنتخب النسور النيجيرية في الدقيقة الرابعة والسبعين من عمر المباراة.