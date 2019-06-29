أحمد موسى يُعلق على اتهام لاعبي نيجيريا بالتخاذل

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم النصر ومنتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، أحمد موسى، استغرابه من الاتهامات التي يواجهها اللاعبون بالتخاذل مع النسور الخضراء في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ورفض أحمد موسى اتهام لاعبي منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، بالتخاذل وعدم التركيز وبذل قصارى جهدهم مع النسور الخضراء، على عكس المستوى المتميز الذي يُقدموه مع أنديتهم.

وعلق موسى على هذه الاتهامات خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة نيجيريا ضد مدغشقر الذي عُقد اليوم قائلًا: “هذا حديث مضحك لم أسمعه من قبل، نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل منتخب بلادنا حتى لو تعرضنا للإصابات”.

وتابع موسى قائلًا: “هذه ليست آخر مرة نواجه فيها صعوبات، لابد أن نكون في كامل الاستعداد والتركيز.. نعلم أنها ستكون مباراة صعبة أمام فريق قوي، ولكن لا نخشى المواجهة وسنبذل قصارى جهدنا غدًا”.

يُذكر أن منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم ضمن التأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز في أول مباراتين وحصد 6 نقاط.