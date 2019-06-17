أخضر التايكوندو يحقق 10 ميداليات في البطولة الدولية بالهند

المواطن - واس

حقق المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين والشباب (10) ميداليات دولية في منافسات بطولة الهند الدولية التي دارت منافساتها في مدينة حيدر آباد خلال الفترة من 11 حتى 16 يونيو الجاري.

وجاء التفوق السعودي بحصد 3 ذهبيات من خلال ريان الحارثي وأصيل عسيري وعمر الزير فيما نال علي المبروك الميدالية الفضية وحقق 6 لاعبين الميداليات البرونزية هم لؤي غانم ومحمد مداوي ومحمد الغنام ورياض حمدي وريان الطائفي وحمد المبروك .

وأوضح رئيس الوفد السعودي عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد نوح قاضي أن الهدف من المشاركة في البطولة تجربة بعض اللاعبين لإعدادهم لبطولة آسيا والاستحقاقات الدولية المقبلة, مثمناً متابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري وحرصه على الظهور المشرف في المحافل الدولية, مقدماً شكره لجميع اللاعبين على ما بذلوه من جهود ومستويات مميزة في البطولة تحت إشراف مدربا المنتخب محمد القحطاني وفهد الدويسان ومساعدهما مبارك الدوسري ومنصور عسيري والإداريين ناصر القحطاني وخالد الأسمري.

يذكر أن رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو اعتمد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي والسعودي للتايكوندو أبوبكر كردي مسؤولاً فنياً للبطولة وهي المرة الأولى التي تشهد تعيين شخصية فنية سعودية للإشراف على فعاليات بطولات الاتحاد العالمي.