أدلة تورط الحرس الثوري الإيراني في استهداف مطار أبها

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

سلطت صحيفة واشنطن إكزامينر الأمريكية الضوء على هجوم الحوثيين على مطار أبها خلال ساعات الليل المتأخرة، واصفة ذلك بالتصعيد الكبير في الحرب التي تشنها إيران على أمن واستقرار المملكة.

واستعرضت الصحيفة الأمريكية الدلائل التي تؤكد ضلوع إيران في هذا الهجوم الإرهابي الذي شنته عناصرها المدعومة خلال وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

الطبيعة التكتيكية

أشارت الصحيفة إلى الطبيعة التكتيكية للهجوم الإرهابي، حيث قالت واشنطن إكزامينر -وفقًا للسلطات السعودية- إن الصاروخ المستخدم كان نوعًا من الأنواع البحرية وليس باليستيًا.

وأوضحت أنه على عكس معظم الهجمات الصاروخية الحوثية، التي لها سجل كبير على مستوى التقنية، كان هذا الصاروخ دقيقًا بشكل مذهل، لا سيما وأن الهدف كان مبنى يتم رصده من على بعد أكثر من 80 ميلًا.

تقنيات الحرس الثوري

وأكدت أن تلك التقنيات المتطورة التي تمتع بها الصاروخ الذي استهدف مطار أبها، لها دلالات واضحة على أن الحرس الثوري له دور في نقل تلك الصواريخ إلى عناصر الحوثيين، والذين اعتادوا الاعتماد على الصواريخ والقواذف التي ترسلها لهم طهران بشكل مستمر.

ولفتت إلى أن الطبيعة التكتيكية أيضًا تشير إلى أن الأهداف تم وضعها من خلال عناصر أكثر تدريبًا وحرفية على المستوى العسكري والإستراتيجي، بما يشير إلى أن الحرس الثوري هو الجهة المدبرة للهجوم الإرهابي على مطار أبها.