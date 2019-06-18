أرامكو وبرتامينا الإندونيسية تمددان محادثات مصفاة النفط

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية بي.تي برتامينا، اليوم الثلاثاء، تمديد المفاوضات مع أرامكو السعودية بخصوص التطوير المشترك المحتمل لمصفاة نفط في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وجرى تمديد المحادثات من قبل لمدة ستة أشهر من ديسمبر الماضي، وأكدت برتامينا، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين عجزا عن الاتفاق على “تقييم” للمصفاة، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي 2016، اتفقت برتامينا وأرامكو على التفاوض بخصوص تأسيس مشروع مشترك لبناء وتشغيل مصفاة سيلاكاب في إقليم جاوة الوسطى.

وقالت فجرية عثمان، المتحدثة باسم برتامينا، في بيان صدر اليوم، إن الشركتين ستمددان المحادثات ثلاثة أشهر، واتفقتا على تفويض مستشار مالي للمساعدة في وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وتمثل مصفاة سيلاكاب واحدا من ستة مشروعات كبرى تأتي في إطار المساعي الرامية لرفع طاقة برتامينا التكريرية لمثليها لتصل إلى مليوني برميل يوميا.

كان مسؤولون في برتامينا قالوا في أبريل إنه إذا فشلت المباحثات مع أرامكو، ستدشن الشركة الإندونيسية المشروع بدون شريك لتلبية هدف التشغيل في 2025.