أربعة قتلى في السودان بأول أيام العصيان المدني

أربعة قتلى في السودان بأول أيام العصيان المدني

2019/06/10
الساعة 8:47 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قُتل أربعة أشخاص أمس الأحد في أول أيام العصيان المدني الذي دعا إليه قادة الاحتجاجات في السودان، بحسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، إحدى القوى المنظِّمة للاحتجاجات.

وأفادت اللجنة أن اثنين من الضحايا الأربع قُتلا بالرصاص في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة، فيما قُتل آخران “طعناً بآلة حادة” وتوفيا في مستشفى أم درمان.

وحمّلت اللجنة المجلس العسكري الانتقالي وميليشياته مسؤولية مقتل هؤلاء.

وأوضح المصدر نفسه أن حصيلة القتلى منذ القمع الدامي الذي تعرض له المحتجون في الثالث من يونيو عبر فض اعتصامهم في الخرطوم ارتفعت إلى 118 قتيلاً.



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