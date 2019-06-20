أزمة تُهدد إقامة مباراة مصر ضد زيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تبدأ غدًا بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو بلقاء مصر ضد زيمبابوي وهي المباراة الافتتاحية التي تُقام على ملعب القاهرة الدولي.

وقالت تقارير صحفية أن لاعبي منتخب زيمبابوي رفضوا خوض التدريب الرئيسي لـ مباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم الخميس وذلك بسبب تأخر حصولهم على بعض المستحقات المالية من الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم.

وتأخّر تدريب منتخب زيمبابوي لمدة ساعة كاملة حيث كان من المقرر إقامته على ملعب القاهرة الدولي الذي يحتضن مباراة مصر ضد زيمبابوي، بسبب عدم قدوم أي لاعب من منتخب زيمبابوي للتدريبات.

ويحاول سفير دولة زيمبابوي في مصر حل المشكلة والأزمة مع لاعبي منتخب بلاده وذلك من أجل إقامة مباراة مصر ضد زيمبابوي في موعدها دون وجود لأي مشكلات.

موعد المباراة

جدير بالذكر أنه من المنتظر إقامة مباراة مصر ضد زيمبابوي غدًا الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة، بينما تُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

وكان المدرب المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر تحدث في المؤتمر الصحفي قبل انطلاق مباراة مصر ضد زيمبابوي، وقال بأن الفراعنة جاهزون لتحقيق الفوز وتقديم أداء جيد في أولى مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية.

مباريات الجولة الثانية

وبعد إقامة مباراة مصر ضد زيمبابوي، سيواجه المنتخب المصري نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية، بينما يواجه منتخب زيمبابوي نظيره المنتخب الأوغندي.

وقبل إقامة مباراة مصر ضد زيمبابوي، سبق للمنتخب المصري الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا في سبع مناسبات كان آخرها في عام 2010 على حساب منتخب غانا في اللقاء النهائي.

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري على حضور تدريبات منتخب مصر أمس الأربعاء لمؤازرة اللاعبين قبل إقامة مباراة مصر ضد زيمبابوي.