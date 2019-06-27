أزمة تُهدد نادي الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة لحل أزمته مع لاعبه السابق، التونسي أحمد العكايشي بعدما تقدّم الأخير بشكوى لعدم الحصول على مستحقاته.

وكان أحمد العكايشي تقدّم بشكوى لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي الاتحاد بسبب تحويل الاتحاد له من لاعب محترف إلى لاعب استثماري كما أن العكايشي يملك مستحقات مالية عند الاتحاد تصل إلى 8 ملايين ريال.

ضرر كبير يُهدد الاتحاد

وربما إذا تجاهل الاتحاد تنفيذ مطلب أحمد العكايشي، قد يتعرّض الاتحاد لضرر أكبر وهو حرمانه من قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية، أو قد تُخصم منه ست نقاط في مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

ولعب أحمد العكايشي في صفوف نادي الاتحاد في الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، وكان أساسيًا في صفوف الفريق الاتحادي حتى تعاقد العميد مع البرازيلي رومارينيو من صفوف نادي الجزيرة الإماراتي.

وكان أحمد العكايشي انضم لصفوف فريق الاتفاق في العام الجاري قادمًا من نادي النجم الساحلي التونسي.

تُوج أحمد العكايشي ببطولتين مع نادي الاتحاد حيث فاز بكأس ولي العهد في موسم 2016-2017 بالإضافة لفوزه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مع العميد في صيف عام 2018.

جدير بالذكر أن أنمار الحائلي كان فاز برئاسة نادي الاتحاد ولمدة أربع سنوات بالتزكية وذلك بعدما لم يتقدم أي مرشح أمامه في انتخابات النادي.