أستراليا وهولندا تحظران الطيران المدني فوق مضيق هرمز ⁧

أستراليا وهولندا تحظران الطيران المدني فوق مضيق هرمز ⁧

2019/06/21
الساعة 11:27 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قرّرت كل من أستراليا وهولندا حظر طيران رحلات الشركات المدنية الجوية فوق مضيق هرمز.

يأتي ذلك في أعقاب إسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية بدون طيار، الأمر الذي اعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأً جسمياً.



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