أسطورة برشلونة عن حمد الله : يمكنه اللعب في أوروبا

المواطن - محمد سمعه

تحدث اللاعب الإسباني تشافي هيرنانديز، نجم نادي برشلونة الإسباني السابق، عن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر.

ويذكر أن حمد الله تألق مع النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي؛ حيث سجل 34 هدفًا وقاد العالمي للتتويج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال تشافي في تصريحات صحفية: عبدالرزاق حمد الله مُهاجم من طراز رائع، ويُمكنه اللعب في أوروبا والدوري الإسباني.

وكشف اللاعب عبدالرزاق حمد الله، حقيقة استبعاده عن قائمة المنتخب المغربي بسبب الإصابة في الظهر، كما ذكر اتحاد كرة القدم المغربي في بيان سابق له.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم أوضح أن استبعاد عبدالرزاق حمد الله من المنتخب جاء بسبب تعرضه للإصابة في الظهر، لكن تقارير صحفية مغربية أشارت إلى أن حمد الله رفض الاستمرار في المعسكر؛ لشعوره بأنه غير مُرحب به بين زملائه في المنتخب.

ونشر اللاعب حمد الله عبر موقع تويتر فيديو له وهو يُمارس رياضة الملاكمة ليُثبت بالدليل القاطع أنه بخير ولا يُعاني من أي إصابة.

وربما بعد الفيديو والذي نشره حمد الله، سيكون موقف اتحاد القدم المغربي ضعيفًا وصعبًا للغاية، حيث سيظهر بأنه كذب على الجماهير ولم يكشف الحقيقة الكاملة وراء استبعاد حمد الله من قائمة أسود الأطلس المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.