أسعار الذهب تتماسك قرب ذروة 3 أشهر

المواطن - متابعة

تماسكت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في 3 أشهر والذي بلغته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي دفعت فيه المخاوف بشأن حدوث تباطؤ عالمي جراء النزاعات التجارية في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 5:25 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1323.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 27 فبراير عند 1327.90 دولار في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1328.30 دولار للأوقية.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى إيه إن زد: “ضعف المعنويات بسبب تضرر العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسبب في سعي المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن”.