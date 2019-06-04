أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى وسط التوترات التجارية

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1.5% لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي جراء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتهديد واشنطن بفرض رسوم على المكسيك.

وبحلول الساعة 1826 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة إلى 1323.62 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد نحو 1.6 بالمائة إلى أعلى مستوياته منذ 28 فبراير عند 1325.72 دولار للأوقية.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.28 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1327.90 دولار للأوقية.