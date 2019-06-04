أسعار النفط تتراجع مع تصاعد المخاوف

أسعار النفط تتراجع مع تصاعد المخاوف

2019/06/04
الساعة 10:12 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

انخفضت أسعار النفط مع اشتداد المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي على الخام جراء النزاعات التجارية الأمريكية مع المكسيك والصين، في حين ضغط هبوط الأسهم أيضًا على العقود الآجلة للخام.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61.28 دولار للبرميل عند التسوية، منخفضة 71 سنتًا أو 1.2 بالمائة.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضًا 25 سنتًا أو 0.5 بالمائة إلى 53.25 دولار للبرميل.

وقالت المكسيك: إنها سترفض أي فكرة أمريكية لاستقبال طالبي اللجوء من أمريكا الوسطى إذا أثيرت خلال محادثات هذا الأسبوع مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تهدد بفرض رسوم بسبب مخاوف الهجرة.



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