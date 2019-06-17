أسعار النفط تهبط 1 % مع طغيان المخاوف الاقتصادية

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% يوم أمس الاثنين بعد صدور مزيد من البيانات الضعيفة عن الاقتصاد الصيني؛ مما أجج المخاوف من تراجع الطلب العالمي على النفط.

وفقدت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 60.94 دولار للبرميل، بانخفاض 1.73%.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 58 سنتًا بما يعادل 1.10% إلى 51.93 دولار للبرميل عند التسوية.

وتراجعت الأسعار حوالي 20 بالمائة منذ ذروة 2019 المسجلة في إبريل، لأسباب منها بواعث القلق من حرب التجارة الأمريكية الصينية وبيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

وتباطأ نمو الناتج الصناعي الصيني على غير المتوقع إلى أدنى مستوياته في أكثر من 17 عامًا، حسبما أظهرته بيانات المكتب الوطني للإحصاءات يوم الجمعة.

ونما الإنتاج 5% في مايو عنه قبل سنة، ليأتي دون توقعات المحللين التي كانت لنمو 5.5% وأقل من قراءة إبريل البالغة 5.4%.