أسعار النفط تهبط 1 % وسط نزاعات التجارة

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% يوم أمس الاثنين، مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تهديد الطلب على الخام ومع عدم اتفاق المنتجين الرئيسيين المملكة وروسيا بعد على تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت دولارًا واحدًا بما يعادل 1.6%، ليتحدد سعر التسوية عند 62.29 دولار للبرميل. وفقد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73 سنتًا أو 1.4% ليغلق عند 63.26 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه مستعد لفرض جولة جديدة من الرسوم العقابية على الواردات الصينية إذا لم يتوصل إلى اتفاق تجارة مع الرئيس الصيني خلال قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وردت وزارة الخارجية الصينية أن الصين ترحب بإجراء مزيد من محادثات التجارة مع واشنطن، لكن ليس لديها ما تعلنه بشأن اجتماع محتمل.

وتراجعت واردات النفط الخام الصينية إلى حوالي 40.23 مليون طن في مايو، من أعلى مستوى على الإطلاق 43.73 مليون طن في إبريل، حسبما أظهرته بيانات الجمارك، وذلك بسبب انخفاض في الواردات الإيرانية جراء العقوبات الأمريكية وأعمال صيانة بمصافي التكرير.